Nicolas LECONTE

Je propose un service de dépannage / réparation d’électroménagers toutes marques à domicile chez les particuliers et chez les professionnels.

Mon offre sera complétée par de la vente de matériel sur catalogue (je n’aura pas de magasin d’exposition dans un premier temps) autour de 4 marques : Miële, Siemens, Bosch et AEG. Il s’agit de produits moyens à hauts de gamme.

Je proposerai également à la vente des produits d’entretien / consommables tels que détartrants, lustrants, et nettoyants pour vitrocéramique, inox, machine à laver et lave-vaisselle, détachants de textiles, …