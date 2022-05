Nicolas LECOQ

********************************************************

BOUYGUES Energies & Services (Génie électrique et thermique) agence de Les Essarts - 76350 Grand Couronne.

********************************************************

Contact: nslecoq@gmail.com



Actuellement en poste en tant que Ingénieur d'affaires Industries

> Gestion d’un portefeuille clients (fonds de commerce)

> Suivi des projets et prestations liées au fonds de commerce

> Encadrement des équipes chantier et technique pour la réalisation des travaux

> Apport de solutions techniques et accompagnement client afin de répondre au mieux à la demande

> Réalisation des devis sous le logiciel Quick Devis V7 et rédaction des offres techniques et commerciales

> Suivi des affaires via SAP





> Intégration du groupe via l’exécution d’un stage ingénieur en tant que chef de projet :

- Suivi d’un projet / réalisation de chiffrage et rédaction d’offres techniques et commerciales



********************************************************

Etudes

********************************************************

Cycle ingénieur: ESIGELEC (ingénieur généraliste)

Cycle préparatoire: ESIGELEC

Dominante: automatisme, robotique industrielle, électricité



Projet Ingénieur:

Avec une équipe de 6 personnes, réalisation et conception d'une voiture HYBRIDE (DS3 offert par Citroën sport).



*****************************************************

Langues

*****************************************************

Anglais: TOEIC 760

(Séjour linguistique 2 mois au USA)

(Séjour linguistique 15 jours en Angleterre)

Espagnol: Scolaire



Mes compétences :

Electricité

Energie

Gestion outils informatique

Relationnel client

Suivi d'affaires