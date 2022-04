Blondel MATHIEU

Je suis quelqu'un de dynamique, sérieux, ponctuel, passionné par ses domaines d'activités avec le goût du travail bien fait.

Durant ma vie scolaire, j'ai reçu différentes récompenses. Le prix de la meilleure communication durant le challenge Speedtech en 2008. Ainsi que les prix de meilleur variateur et meilleur protection du matériel, durant le challenge E-kart en 2012.



___________________________________



Pour toutes informations, veuillez me contacter au numéro suivant : 07.89.57.17.16

ou à l'adresse mail suivante : mathieu.blondel@yahoo.fr



Mes compétences :

Électrotechnique

Supervision industrielle

Basket ball

Maintenance industrielle

Planification

Instrumentation supervision et contrôle

Rédaction de documentation technique

Organisation

Esprit d'équipe

Suivi de chantier

Réseau industriel (couche physique et liaison)

Devis travaux

Programmation Rockwell (automate + supervision)

Automate programmable Schneider

Lecture PI&D

Développement In Touch

Développement Vijéo Designer