Jessica MIL

Conseil et expertise au sein de la société DEMAG :

entreprise fabricant des matériels de levage avec pour fonction principale la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) et l'aménagement de poste de travail pour opérateur en milieu artisanal et industriel.



Les solutions proposées en levage et manutention aérienne permettent également une amélioration de la productivité et donc un retour rapide sur investissement.



Le produit majeur commercialisé par notre société pour la prévention des TMS est le profil creux KBK, produit inventé par le service R&D Demag en 1963.

Consécutivement à un développement de 50 années, nous sommes en mesure de proposer une gamme large et aboutie pouvant répondre à l'ensemble des besoins du CHSCT et QSE.



La société Demag propose également les produits suivants :

palan électrique à chaîne,

palan électrique à câble,

pont roulant,

manutention aérienne par profil creux KBK,

potence de levage,

motoréducteur et bloc galet.



Plus d'information sur l’ensemble de la gamme : http://www.demagcranes.fr/



Conseil et complément d'information : e.commerce.mh@demagcranes.com



