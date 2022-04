Jessica MILA

Le goût du challenge, le travail en équipe et la rigueur sont des notions que j'ai pu mettre à l'épreuve dans, mes études (BTS communication; école de commerce et Master II en Communication), mes éxpériences professionnelles (Chef de projets en cosmétique de luxe, chargée marketing, chargée d'évènements dans le sport) etc (...). Mais aussi durant mes 17 ans de pratique d'Escrime.



Passionnée, la communication est un milieu fascinant, j'aime aller à la rencontre des gens, échanger mes points de vue, apprendre des autres. Dans le travail c'est pareil... entourée de gens différents c'est dans l'échange que les projets avancent!



Dynamique, c'est dans l'action que l'effervescence se fait et où je me sens le mieux!! Si les pojets entrepris aboutissent je suis très satisfaite de moi et de mes co-équipiers, dans le cas contraire je me remets en question, je suis déçue j'en parle mais très vite je repars dans l'action et j'essaye de tenir compte des échecs!!



Sportive, je pratique de l'escrime depuis l'âge de 8 ans.Le golf, le ski et la plongée sous marine.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Chef de projets

Conseil

Chargée de communication

Adobe Photoshop

Rédaction

Marketing

Publicité