Nicolas LEFAY

Technicien/Projeteur, je suis chargé de réaliser les études de raccordement au réseau d'assainissement des eaux usées, ce qui se traduit pas des prises de données sur le terrain (côtes TN, fil d'eau, ...) et la réalisation des plans de projet sous le logiciel AUTOCAD. J'effectue également les dt/ dict dans le cadre de nos études.



Je suis également amené à participer aux études de conception de station de pompage, et de devoiement du collecteur principal ceinturant le bassin d'Arcachon.



La seconde partie de mon travail consiste à suivre les chantiers d'extension, de rénovation et de réhabilititation de réseaux.



Je travail donc autant en bureau que sur le terrain.



Mes compétences :

Assainissement non collectif

Cartographie SIG

Hydraulique fluviale

Relevés de mesure

Topographie

Hydraulique urbaine

Eau et assainissement

Suivi de chantiers

DAO