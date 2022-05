Nicolas LEFEBVRE

Projeteur TP – VRD ( 20 ans )

Conception de projets d’installations de stockages de déchets, carrières, déchetteries, recycleries, pôle de valorisation multi-filières, et réhabilitation d’anciennes décharges.

Réalisation des plans nécessaires dans le cadre d’études de l’avant-projet à la maitrise d’oeuvre et établissement des métrés et cubatures (DQE, calculs de garanties financières, superficies à exploiter, volumes disponibles et durées d’exploitation, longueurs de pistes et de fossés, surfaces à étancher, matériaux nécessaires).

Réalisation des plans et calculs nécessaires pour des dossiers de type plans prévisionnels d’exploitation, plans d’exploitation moyen terme et long terme, suivi trimestriel et annuel d’exploitation.

Management de projet ( 10 ans )

Gestion de projet pour des missions CAO-DAO, de type PPE (Plan prévisionnel d’exploitation), PEMT (Plan d’exploitation moyen terme), PELT (Plan d’exploitation long terme), AVP (avant projet et esquisses) et suivi d’exploitation (mise à jour topographiques et calculs de cubatures).

Participation active à l’action commerciale au sein du service. Rôle technico-commercial auprès de divers clients (clients internes : chefs de projets, clients du groupe SITA : responsables exploitation, directeurs développement,…, et clients hors groupe SITA).

Management d’équipe ( 6 ans )

Gestion d’un service en collaboration avec mon responsable hiérarchique et encadrement d’une équipe de dessinateurs-projeteurs et géomètres-topographes (jusqu’à 6 personnes)



Mes compétences :

Autocad

Covadis