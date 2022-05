Nicolas LEFEBVRE

Vie Associative

Délégué IMA et référant au Bureau Des Ingénieurs Polytech.

Organisation de rencontres ingénieurs-étudiants, participation aux conseils pédagogiques de département et d'école.



Organisation de l’intégration des étudiants de première année.

Gestion d’événements et d'animation pour améliorer la cohésion entre les étudiants arrivant en prépa intégrée.



Participation au raid humanitaire 4L Trophy édition 2011.

Trésorier de l'association, recherche des partenaires et aide à la préparation de notre 4L.



Mes compétences :

Shell

Développement

Java

Linux

PHP

Tapestry Framework

Spring

Hibernate

Spring Framework

C

Arduino

Ingénieur

SQL

Android

JavaScript

jQuery