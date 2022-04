Aline CARPENTIER

Véritable femme de terrain, ayant managé des équipes de 10 à 50 personnes dans des grands groupes et PME, forte de plus de 2 ans d'expérience en tant que chef d'équipe et coordinateur amélioration continue, je recherche actuellement un poste au sein du service production en entreprise agroalimentaire pour mettre à profit mes compétences.



Management, amélioration continue, sérieuse, dynamique, organisée sont les compétences que je peux apporter.



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue

Développement durable

Management d'équipe

Biochimie et Chimie Alimentaire

Logistique

Indicateurs de performances

Production industrielle

Microbiologie

Génie des procédés

QUALITE SECURITE HYGIENE ET ENVIRONNEMENT

Travail en équipe

Gestion de production

Statistiques

Process

Agroalimentaire

Travail d'équipe

Industrie

Rigueur

Production

Autonomie

Ouverture d'esprit

Sauveteur secouriste du travail

HACCP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel