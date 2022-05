Olivier LEDAIN

Je suis doctorant dans un laboratoire de recherche, mais pourquoi ?

Tout d'abord, je suis quelqu'un qui aime fondamentalement comprendre ce qui l'entoure et depuis mon plus jeune âge je m'y attache.

La recherche représente un pari sur l'avenir qu'il me semble indispensable de faire pour avoir un minimum de cohérence dans son rapport au travail.

Parfois si elle peut nous faire rager elle n'en reste pas moins extraordinaire car elle représente à elle seule 100% de l'évolution de notre espèce.

C'est d'ailleur pour cette raison que j'ai choisi de faire valoir mes compétences dans le domaine des procédés.



A coté de mon travail, je suis quelqu'un d'acceuillant qui aime le contact avec les autres. Je suis assez bricoleur et j'aime aussi cuisiné pour mes amis.

Lorsqu'un problème se pose à moi je suis quelqu'un de persévérant et je cherche toujours à trouver une solution.



Mes compétences :

Chimie

Recherche