Nicolas LEFEBVRE

Monsieur le Directeur,



Ayant de l’expérience en gestion d’entreprise et en stratégie commerciale et politiques de négociation, je suis particulièrement intéressée par le poste que vous pouvez me propose au sein de votre entreprise.



Je vous sollicite car je sais que dans une société telle que la votre, je pourrais acquérir des compétences et des politiques au contact professionnels reconnus. Au cours de mon parcours professionnels comme vous pouvez le voir sur mon curriculum vitae sont des points forts pour votre entreprises.



Ouvert aux autres, Soucieux de me perfectionner, je sais m’adapter et ai le sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur, j’ai un désir très profond de réussir ma vie professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu’au sein de la société.



En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détail mes motivations, je vous prie d’agréer, monsieur le directeur, L’expression de mes sentiments les plus distinguées.