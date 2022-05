Nicolas LEFETZ

Ingénieur dans la gestion des déchets, j'ai notamment travaillé pendant 3 ans à l'ADEME pour développer des projets relatifs à la prévention des déchets, au recyclage et à la mise en place de filière de tri.



Je suis aujourd'hui associé d'une SCOP travaillant sur l'économie circulaire.



Ma grande passion sont les voyages et la rencontre avec les populations. Mon dernier voyage a consisté à faire un tour de France en stop avec mon amie. Ce genre de voyage rapproche les hommes entre eux et crée un spirale positive de générosité...



Mes compétences :

reglementations environnementales

Urbanisme

Lancement d'appels d'offre

Management de projet

Déchets

Environnement

Développement durable