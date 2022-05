Nicolas LEFEVRE

Ingénieur Technico Commercial, responsable du SECTEUR SUD/OUEST.

Travaillant pour la société SUEZ , Traitement des Eaux Services de Conditionnement. Spécialisée dans le traitement mécanique ou chimique des eaux industrielles qu’elle soit à l’entrée ou la sortie. Plus particulièrement pour des installations Générateur Vapeur, Tour aéroréfrigérante, circuit fermé.

Réalisation d’un suivi et conseil technique des traitements curatifs et préventifs contre le tartre et la corrosion pour les différentes installations clients.

Travaillant pour tous types industries de pointes, allant du secteur chimie, agroalimentaire, sidérurgique...



Mes compétences :

Vente

Chimie

Industrie

Traitement de l'eau

Microsoft Office