Fabienne VAILLANT LANGLOIS

Passionnée par l’entrepreneurship et le potentiel humain individuel et collectif, Fabienne a toujours suivi son fil rouge professionnel.

Après une formation commerciale, elle démarre sa carrière dans le marketing puis devient consultante pour le cabinet d’outplacement Garon –Bonvalot.



Elle fonde sa société VL Consulting en 2004, qui devient Sensilead, pour concentrer son action sur le capital humain et collaboratif des entreprises accompagnant l’évolution des valeurs et des comportements vers plus de productivité, de créativité et d’éthique



Elle développe, pour ces entreprises des programmes sur mesure de transformation du leadership,spécialement construit pour les femmes dirigeantes et les hommes dirigeants respectivement. Elle accompagne ainsi, les évolutions culturelles des organisations en créant des programmes globaux,centrés sur l’intégration des différences (Diversité, Mixité, Collaboration).



Fabienne propose aussi une démarche unique pour optimiser les transitions des dirigeants :

Le « Projet de Vie personnel et professionnel « qui mobilise l’intra-preneurship et permet de centrer sa carrière sur sa valeur ajoutée unique .



Fabienne Vaillant a une expérience de l’opérationnel et une formation solide : elle est

certifiée coach par Métasystème (A. Cardon), Maître-Prat en PNL, formée au coaching et à la

médiation systémiques, à la psychothérapie intégrative, certifiée formatrice à l’Elément Humain. Elle bénéficie ainsi de la confiance de Schneider Electric, DCNS, l’Oréal, LVMH et bien d’autres.





Plus d'infos sur :



www.sensilead.com



www.fabiennevaillantlanglois.com



Mes compétences :

Accompagnement

Business

Coaching

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Communication

conduite de changement

Conseil

Développement personnel

Formation

Leadership

Management

Management projet

Organisation

Projet de vie