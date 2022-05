Nicolas LEFEVRE

Bonjour.



Après un an consacré au soudage et la tuyauterie, je reviens à ma destination première : la Prévention, l'Hygiène, la Sécurité et l'Environnement.



Il est temps pour moi de déployer mes expériences du terrain sur un exercice significatif en entreprise. Probablement une grande structure où je retrouverai les audits, les visites de chantiers, les rapports, les réunions, les plans de prévention, l'ergonomie.....



Mes compétences :

Coordination sécurité environnement multi sit

Coordination Sécurité et Protection de la San

Audit