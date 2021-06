Nicolas LEFRANC

Chargé d'affaire Automatisme en Peinture chez Renault. Je m'occupe également des IHM ainsi que de la programmation au Standard SCUBE (Siemens).

J'ai commencé chez ACI au Mans en Fabrication ensuite en Maintenance.

Participation sur des Projets au Maroc (Casablanca et Tanger) en Russie (Togliatti), en Slovénie (Novo Mesto), au Brésil (Curitiba), ainsi qu' en France.

Actuellement je m'occupe de réaliser diverses fonctions Standard (Lecture Plaque à encoches, Régulation de Débit Produit, Régulation Température, système de vision Keyence...), de l'AFD, Schéma Électrique, Programmation Automate et IHM



Mes compétences :

Siemens Step7/WinCC

Schneider PL7 pro

Profinet/Profibus

Omron

Siemens TIA Portal

Cao electrique (See Electrical)

Unity pro

Ethernet IP

ModBus Rtu/TCP

Visual Basic

C++