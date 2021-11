Nicolas LEFRANC

Ingénieur informaticien et mécanicien.

Fort d'une bonne expérience en management de projets techniques, j'ai piloté des projets passionnants, des équipes de productions, de maintenance et méthodes dans des environnements divers tels que la production de panneaux photovoltaïques, le transport et les services.

Aujourd’hui à mon compte, je suis responsable validation systèmes de projets billetiques (Dubai Tram, Valenciennes, Annemasse...) chez Conduent.



Mes compétences :

Administration système

Architecture informatique

Téléphonie sur ip

Centre appels

Virtualisation Vmware

Gestion de projets

Informatique

Management d'équipe

Gestion de production

Administrateur Réseaux et systèmes Unix

Projets informatiques

Management de projet

Project management

Méthodes et qualité informatique

Project manager

Administration Systèmes et Réseaux Informatiq

Administrateur réseaux et sécurité informatiq

Gestion de projet

Système d'information

Base de données

Sécurité informatique

Gestion de la production

Administration de serveurs

Direction technique

Administration réseaux

Management opérationnel