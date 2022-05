Nicolas LEFRANCOISE

Diplômé du M2 Marketing-Communication à l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de Toulouse, je recherche un emploi pour mon retour en France au début de l'été 2016 après un séjour à Londres.

Préférence pour le digital, et pour le social et l'environnemental, mais ouvert et très curieux sur tous les domaines, avec une bonne capacité de compréhension et d'adaptation.

Un poste dans le webmarketing est ce que je recherche, mais je ne suis fermé à aucune proposition. J'étudierai chacune d'elles avec le plus grand soin.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Comptabilité

Marketing stratégique

Stratégie d'entreprise

Stratégie digitale

Wordpress

Communication online

Adobe Photoshop CS6

Webmarketing

Microsoft Excel

Microsoft Office

Google analytics