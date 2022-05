Site Internet http://www.nicolas-legeay.net/



Mes compétences :

Groovy

JAVA

Soapui

Javascript

Selenium WebDriver, RC, IDE

VBA

C sharp

JMeter

Quality Center

JIRA

Jbehave

QTP

VMWare

Langage C / C++

Mac OSX

Windows

Linux/UNIX

MySQL

Test Driven Development

Scrum

Selenium

TMA

C#

Base de données

Agile