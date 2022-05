Nicolas LEGEAIS

Je dispose des compétences suivantes :



Graphisme :



- Conception/ réalisation outils commerciaux multimédia (logos, plaquettes commerciales, flyers, webedsign maquettes, bannières Flash, montage vidéo, motion design 2D...)



Communication/ Marketing :



- Mise en place et suivi plan média / street marketing

- Développement et suivi E-communication

- Organisation évènementiel

- Developpement notorieté / image



Commerciales:



- Vente/ Conseil Produit B to B et B to C

- Marketing direct (prospection téléphonique)

- Négociations contrats

- Developpement et suivi portefeuille clients



Mes compétences :

Print

Créatif

Motion design

WebDesign

graphiste

Website Design

Marketing Gestion Management

HTML

Cascading Style Sheets