Nicolas LEGRAND

Avec une solide expérience dans l'industrie des vaccins dans plusieurs pays, mon principal intérêt professionnel est de diriger le développement international d'une société pharmaceutique.

Mon objectif actuel est d’engager nos opérations industrielles dans la prochaine génération de production de vaccins, en tirant parti de plateformes de procédé standardisées et de modèles novateurs d’installations modulaires, flexibles et numériques.



Afin de maintenir la position globale de la société dans un environnement dynamique et complexe, je soutiens l'engagement avec des parties prenantes externes sur des sujets clés tels que le programme d'éradication de la poliomyélite, la convergence des pharmacopées ou le passage à des procédés sans dérivés animaux.



Je crois que le développement de nos équipes est un facteur critique et je co-dirige plusieurs initiatives visant à amener nos collaborateurs à gérer la complexité et à créer de l’efficacité collective, à renforcer leur connaissance de la Chine et à exceller dans les environnements multiculturels.



Mes compétences :

Recherche

Chine

ONG

Finance

Production

Chimie

Développement des compétences

Gestion des risques industriels

Management transversal

Adaptabilité

Stratégie d'entreprise

Direction de projet

Partenariats stratégiques

Due Diligence