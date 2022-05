Nicolas LEGRAND

J'ai 27 ans, j'ai étudié en école d'ingénieur chimiste (ESCOM) et je joue en club au tennis de table. J'ai le permis B ainsi qu'une voiture à ma disposition.



Je suis très sociable, j'aime rencontrer de nouvelles personnes, aller à l'étranger et apprendre sur les différentes cultures dans le monde. J'ai vécu un an en Finlande et cette année fut très valorisante afin de maîtriser l'anglais ainsi que d'avoir des contacts et des amis dans divers pays européens. J'ai déjà vécu différentes expériences associatives telles que trésorier du bureau des élèves de mon école.



Je suis actuellement technico-commercial pour SUEZ France, dans le département SCE (traitement des eaux industrielles)



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Traitement des eaux

Chimie

Relationnel

Adaptabilité