Nicolas LEGRAND

Actuellement étudiant en Bachelor "Chef de projet international" à l'ESAIP d'Angers. Je suis titulaire d'un BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), option Solutions Logicielles et Applications Métiers, au Lycée De La Salle de Rennes.



Dans le cadre de ma formation je suis à la recherche d'un stage de 4 mois à partir de la fin février et d'un contrat de professionnalisation pour la rentrée 2015.



Mes compétences :

HTML

JavaScript

Microsoft Project

PHP

CSS

SQL

Android

Java

C#