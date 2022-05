Nicolas LEJEUNE

Bonjour,



Suite à ma formation dans le milieu de la maintenance automobile, je me suis dirigé vers le dessin technique.

Apres avoir acquis mon Bac professionnel définition de produits industriels, j'ai choisi un B.T.S. études et réalisation d'outillages et mise en forme des matériaux en alternance. Suite à mes stages lors de mon bac pro, l'entreprise Zefal m'a permis de complèter ma formation scolaire en debutant ma carrière professionnel.



Mon B.T.S. obtenu, j'ai continué de travailler à zefal pour la réalisation de plans techniques pour l'injection et l'extrusion plastique, pour la decoupe, l'emboutissage et les machines spéciales. En complément, j'ai réaliser les nomenclatures et gammes de montage pour l'atelier. Lors de mes collaborations avec le service maintenance, j'ai pu analyser les étapes importantes pour la maintenance préventive et curatives des machines et systèmes annexes.

Mon implication dans le document unique et dans la formation P.R.A.P. m'a permis d'acquerir une vision des dangers en entreprise.



Enfin, mes qualités relationnelles, ma rigueur, mon enthousiasme et mon sens de la communication seront des atouts importants pour m'intégrer au mieux en entreprise et de faire face à mes nouveaux projets.



Mes compétences :

maintenance