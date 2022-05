Nicolas LEJEUNE

As a recruitment consultant I focus on exciting IT opportunities and I am looking forward to help you with your next career opportunity. If you are interested to live a new challenge especially in .NET, SharePoint, SAP (ABAP), or Python, please contact me by email (nicolas@profilegroup.com) or by phone (+32 473 55 05 89 or +32 67 64 47 60).



En tant que consultant en recrutement, je me concentre sur des opportunités stimulantes dans le domaine de l'IT et je cherche à vous aider à trouver votre prochaine opportunité de carrière. Si vous êtes intéressé à vivre un nouveau défi dans le développement Microsoft .NET, en SharePoint, en SAP (ABAP), ou en Python, contactez-moi par email (nicolas@profilegroup) ou par téléphone (+32 473 55 05 89 ou +32 67 64 47 60).



---



Recruitment & Selection Agency Profile Group, launched in 1989, has become a leading supplier of innovative recruitment services in the Benelux and France. In Belgium we have offices in Antwerp, Brussels, Nivelles and Liege. Privately owned by Andrew Simmonds and with a team of 35 employees we take care of over 1000 vacancies and 60.000 applications per year. We offer three services: Recruitment & Selection, E-recruitment Tool (Talentfinder) and Assessment. Our main values are Transparency, Efficiency, Quality and Ethics.



L'Agence de Recrutement et Sélection Profile Group, fondée en 1989, est devenue leader dans la fourniture de services innovants de recrutement dans le Benelux et en France. En Belgique, nous avons des bureaux à Anvers, Bruxelles, Liège et Nivelles. Son fondateur et propriétaire, Andrew Simmonds, accompagné par son équipe de 35 collaborateurs prennent soin de plus de 1000 offres d'emploi et 60.000 candidatures par an. Nous vous offrons trois services: le recrutement et la sélection, un outil d'e-recrutement (Talent Finder) et un service d'Assessment. Nos valeurs principales sont la transparence, l'efficacité, la qualité et l'éthique.



Mes compétences :

Études marketing

Management commercial

Social skills

Communicative skills

Recrutement IT

Recruitment