Nicolas LEJEUNE

Expérimenté de 10 ans, dans le domaine de la Serrurerie-Métallerie-Ferronnerie d’art dont 2 ans en bureau d’étude.



Afin de continuer mon évolution professionnelle. j'ai suivis une formation de Technicien Métreur en Réhabilitation de l’Habitat qui se termine en fin d'année, je suis par conséquent à la recherche d’un emploi en Sarthe dans le secteur des métrés de la construction et de la réhabilitation dans une entreprise de la région.



Curieux, organisé et perfectionniste, j’ai à cœur de mettre ces atouts aux services de votre entreprise.



Mes compétences :

Etude et conception de petit projet de constructio

Analyse de documents écrits et graphiques, métrés

Word, Excel, ONAYA, BATIGEST, AUTOCAD 2d 3d Versio