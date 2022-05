Également présent sur LinkedIn, c'est là que j'y développe mon réseau.



Nicolas LELEU est spécialiste des aspects économiques et financiers liés au domaine de l’aménagement des territoires, des infrastructures et de la mobilité.



Ingénieur agronome, ancien auditeur de l’IHEDATE, son parcours lui permet d’associer l’expérience acquise dans les métiers du conseil, aux actions de lobbying menées auprès d’organisations professionnelles telles que la FNTP ou le Medef (prévisions, études multi-clients, manifestations...).



Par ses activités au sein de TDIE, il partage son expertise avec l’ensemble des acteurs des transports pour être force de propositions auprès des pouvoirs publics.



Pragmatique et intuitif, il aide les dirigeants à analyser et à anticiper les évolutions de leur activité en relation avec celle du secteur.



Pour le contacter : 06 12 50 62 60