Nicolas LELLOUCHE

Elève Ingénieur option Génie Electrique et Développement Durable.



Responsable de Projet Smart GRID 3ème année ingénieur :

- Développement d'une plateforme et d'un algorithme de test pour un réseau miniaturisé.



Etudiant Ingénieur :

- Compétences techniques en électrotechnique et réseaux électriques.

- Compétences en automatisme : automates Schneider et cartes E/S CompactRio.

- Compétences de gestion de projet : planification, budget, gestion des risques...

- Compétences en marketing industriel.





Mes compétences :

Matlab

Labview

Électronique

Pscad

Réseaux électriques BT/MT

Électrotechnique

Réseaux électriques HT