Bonjour, je m'appel Nicolas Lelong j'ai 22 ans je suis sans activité professionnelle depuis bientôt un an, je recherche des stages ou emplois dans la mécanique.

J'ai une expérience de 3 mois et demi acquis grâce à des stages effectués dans des entreprises comme Renault, Peugeot, Citroën, Garage QUIILLET tous basés sur Sigean.

Pendant ces stages j'ai pus acquérir des compétences et qualités pour exercés le métier de mécanicien, Actuellement en formation en CAP AVENIR j'ai pratiqué d'autre stage dans se domaine et qui sera suivis par une autre formation CAP METIER pour une préparation à un diplôme d'état.



Je vous remercie de vôtre visite.



Mes compétences :

Connaissance mécanique automobile

Connaissance des règles de sécurités

Connaissance des outils de mécaniques