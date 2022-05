Bonjour,



Ikonossa est une agence de communication spécialisée dans la communication par l'image.Notre société existe depuis plus de 5 ans et nous travaillons partout en France et à l'étranger.



Ikonossa se met au service de votre image et vous propose des prestations adaptées à vos besoins.

Afin d’enrichir votre communication et vous démarquer de vos concurrents, nous vous apportons notre expertise pour mener à bien tous vos projets. En restant disponible et à l’écoute de vos idées, nous assurons toute la chaîne de fabrication, du projet le plus modeste au plus ambitieux avec le même soin et la même passion.

Nous concevons notamment des films corporate, de formation, des reportages, de la communication internet, des documentaires et mettons également nos compétences photographiques à votre disposition.

Nous avons avons déjà eu l'opportunité de travailler pour de grands groupes qui nous ont accordé leur confiance, et nous espérons que bientôt nous pourrons entamer une collaboration avec vous.





Pour avoir un aperçu de notre travail, nous vous invitions à vous rendre sur notre site :Array ainsi que sur notre site photos:Array



Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux :

- https://www.facebook.com/societe.ikonossa

- https://twitter.com/ikonossa



Bonne visite, et à bientôt!





Nicolas LEMAIRE.



Mes compétences :

Publicité

Corporate

Documentaire

Internet

Photo

Travelling

Son