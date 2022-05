Nicolas Lemaire

Créez votre affaire avec le soutien du Groupe AXA dans le domaine de la protection financière haut de gamme.



Spécialisé en assurance de Personnes et en gestion patrimoniale depuis plus de 50 ans, le réseau Prévoyance & Patrimoine composé d’indépendants apporte son expérience et son expertise à une clientèle de professions libérales et de chefs d’entreprises.



Véritable originalité dans le monde de l’assurance, les agents qui composent ce réseau réalisent des audits fiscaux, sociaux et patrimoniaux permettant d’apporter des solutions sur mesure à une clientèle privilégiée et exigeante.



Le réseau Prévoyance & Patrimoine se développe à Paris ainsi qu’en Île-de-France.



Sans apports de capitaux, bénéficiez du soutien d’un groupe reconnu, d’un appui humain et financier afin de créer votre propre entreprise.



En charge d’une équipe d’Agents, je recherche des femmes et des hommes d’affaires, sans aucunes expériences assurantielles, ayant la volonté de créer leur agence et d’entreprendre.



Devenez un expert reconnu dans des problématiques intemporelles.



Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



