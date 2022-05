Bonjour, je suis à la recherche d'un emploi dans le milieu du spectacle en tant que technicien mais je suis prêt et je suis ouvert à toutes autres offres de travailler ne correspondant pas à ce domaine.



Je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans et je mesure 1m83.

Je suis une personne souriante, agréable et qui à envie de travailler.

Je suis une personne curieuse qui à envie d'apprendre.