Nicolas LEMARIE

J'ai suivi une formation scientifique en ingénierie aéronautique, et je vais être diplômé par L'ISAE-Ensica (Toulouse, France) en mars 2013. Je dispose également d'un master of science en mécanique et aéronautique de l'université de Syracuse (Syracuse, NY, USA) obtenu après une année de substitution. J'ai pu y améliorer mes compétences techniques, mon esprit d'équipe et ma maitrise de l'anglais. Je suis actuellement en projet de fin d'étude chez Altran Sud Ouest à Blagnac dans l'équipe 'Tools and Simulations' où je travaille sur la recherche de stratégies pour améliorer la convergence de calculs CFD. Durant mon parcours je me suis spécialisé dans la mécanique des fluides, la mécanique du vol et l'aérodynamique. Je recherche un emploi en tant qu'ingénieur aéronautique dans ce domaine.