Diplômé de l'ESIGELEC, spécialisé en Systèmes Embarqués, je suis depuis toujours par l'informatique et l'électronique.



Mes compétences :

Visual studio 2010

VHDL

C

Visual Basic .Net

C++

PL/SQL

Micro-Controleurs

Management

Protocoles réseaux

Linux

Embedded System