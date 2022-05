Nicolas LEMOINE

Je suis rentré chez SPIT en 1988

De 1988 à 1990 :Agent technique de vente sur le secteur d'ARCUEIL,développement des ventes surtout en chevilles techniques.

De 1990 à 1992 : Suivi du chantier d'EURODISNEY c'était une expérience très enrichissante, car il a fallu faire valider les fixations SPIT auprès du maître d'ouvrage et ensuite assurer le suivi commercial avec les entreprises mandataires de toutes nationalités.

Résultat:Imposition d'une cheville pour le chantier pour toutes les fixations au plafond.CA équivalent à 400 000 €.

1992 à 1994: Responsable technique sur la région parisienne, prescription et suivi des gros chantiers parisiens: ROLAND GARROS, Tours jumelles SOCIETE GENERALE, Hotel HILTON de ROISSY, SIEGE AIR FRANCE à ROISSY, A 14 etc...

1994 à 2000 Responsable technique sur la région du SUD-OUEST, formation technique, prescription auprès des bureaux de contrôle et bureau d'études

2000 à 2005 : Chef des ventes pendant région SUD-OUEST,Développement du CA et mise en place du réseau de distribution. C'est une expérience enrichissante sur l'analyse et les rapports humains.

2005 à aujourd'hui: Chargé d'affaires marché nucléaire et responsable technique région SUD-OUEST.

Suivi des maîtres d'ouvrages, AREVA,EDF,SGN,suivi des chantiers EPR, GBII, CADARACHE, VALDUC.

Depuis Janvier 2014 je suis responsable technique et grands projets chez HILTI. Région SUD-OUEST



Mes compétences :

BTP

challenger

Pugnace