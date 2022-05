Nicolas LEMOINE

15 d'expériences dans le conseil opérationnel.

Quadruple compétence commerce / marketing / consulting production / Management



- Directeur Ventes et Marketing

Cegape

Audit, Conseil, formations et logiciels pour la Fonction publique.



- Directeur, Pôle Formation

Cegape

- Directeur

Département PME, Alma Consulting Group



- Directeur Marketing et Commercial, pôle PME d'Alma Consulting Group

Alma Consulting Group (261 M€ de CA, 1700 salariés) est le leader Européen du conseil opérationnel en économies d'entreprise



- Directeur Marketing et Commercial de Costalis.

Costalis est spécialisé dans la maîtrise et l’optimisation des coûts exclusivement auprès des PME/PMI en matière de charges sociales, fiscales et frais de fonctionnement.



- Anciennement responsable marketing opérationnel et chargé de mission marketing & projets transverses au sein d'un acteur majeur du même secteur : Alma Consulting Group, cabinet de conseil opérationnel en économies d'entreprise. Leader avec 251 m€ de CA, 1500 pers.



- Diplomé de l'Institut Français de Gestion - Institut National du Marketing (IFG - INM)

Equivalent Master, Titre homologué niveau I

- Negocia



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Conseil

Management d'équipe

Marketing

Optimisation des coûts

VENTE B to B

Management