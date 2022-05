Nicolas LEMOINE

Issu d’un cursus en communication orienté médias, je développe en parallèle de mes études et en autodidacte des compétences web que je mets à profit de projets personnels. Cette forme d'artisanat, qui à l'époque fait appel à un panel polyvalent de connaissances, à la croisée des chemins entre conception, design, ergonomie et développement, me séduit et finit par me convaincre de continuer à creuser ce sillon dont l'effervescence permanente et la veille qu'elle induit sont particulièrement stimulantes au quotidien.



Après deux ans en agence en tant que développeur et chef de projet, je propose depuis 2011 mes services auprès d'agences et d'entreprises pour la réalisation de leurs projets web. Initialement orienté front-end, j'interviens aujourd'hui dans divers champs de compétences.



Je suis notamment spécialisé sur WordPress, CMS dont je possède une excellente connaissance et sur lequel j'ai réalisé de nombreux projets et développé sur mesure une grande variété de modules : e-commerce, annuaire, etc. Je suis également le créateur du plugin WP Better Emails : http://wordpress.org/plugins/wp-better-emails/ (+120 000 téléchargements à ce jour)



- PHP/MySQL

- WordPress, Bolt, Jekyll

- HTML, CSS, jQuery, Bootstrap, Foundation

- Git, Subversion

- Grunt, Gulp

- Composer, NPM, Bower



