Nicolas LENFANT

Juriste en entreprise spécialisé en droit des affaire avec 12 ans d'expérience des environnements industriels, j'ai acquis un savoir faire assez large en droit des affaires notamment, en droit des contrats, droit de la concurrence, droit de la distribution, assurances, droit des sociétés...



Je me positionne comme un "business partner" et un facilitateur d’activité orienté vers le résultat qui s'implique aux côtés et en appui des opérationnels sur les différentes problématiques juridiques et participe à la réflexion stratégique sur les dossiers à enjeux.



J'ai développé un savoir faire sur la conduite de projets complexes et stratégiques nécessitant un travail en équipe pluridisciplinaire, mais aussi sur la négociation de contrats, la gestion de contentieux et de risques ainsi que le conseil juridique aux opérationnels sur leurs problématiques quotidiennes.



A travers mon parcours j'ai découvert différents types de structures (ETI, EPIC, Multinationale...) ainsi que des cultures d'entreprises et des activités très diverses. J'ai ainsi développé mes qualités d'adaptation aux organisations et aux problématiques juridiques très variées en m'appuyant sur une approche pragmatique, stratégique et opérationnelle de la fonction juridique.



