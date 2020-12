Nicolas LORET

DOMAINES DE COMPÉTENCES :





BATIMENT – STRUCTURES BETON ARME (8 ans d’exp.)



Création de plans de coffrage à différentes phases : Avant-projet / Projet / DCE / Exécution / DOE

Avec prises en compte des CCTP et des différents DTU

Création de plans de ferraillage sur la base des notes de calculs de l’ingénieur.

En relation avec les différents corps d’état, gérer la synthèse des réservations.

Participation aux réunions / réceptions de chantiers.



PHOTOGRAPHIE



Auto Entrepreneur Photographe (SIREN : 530 162 643)

Photographe reportage

Mariage / Événementiel

Portraitiste

Carnets de voyages

Immobilier





MECANIQUE



Dessinateur projeteur

Pré étude/faisabilité/relevé sur site/présentation des études

Réalisation/modification/suivi de projets sur la base de cahiers des charges.

Implication active lors des phases de montage et de mise au point.

Participation à la mise en place de protocoles pour les passages de certifications ISO.







INFORMATIQUE



Systèmes d'exploitation :

Windows XP / Vista / Seven / 8

Mac Os X SL / Lion



Bureautique :

Microsoft Word / Excel / Outlook / Powerpoint

Open office



DAO/CAO :

Solidworks

Autodesk Autocad

Autodesk Advance Structure



Divers :

Adobe Photoshop

Adobe Premiere Pro

After effects Pro

Adobe Lightroom

Final Cut Pro X







LANGUES



Anglais : lu, écrit, parlé

Espagnol : des notions



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe

Microsoft Outlook

AutoCAD

Adobe Premier

Adobe Photoshop

CAO

BTP

SolidWorks

DAO

Adobe Photoshop CS5

Bâtiment

Projeteur

Dessin

Gestion de projet

Génie civil

Construction