Nicolas LOUIS

Consultant certifié SAP BC NetWeaver

Chef de projet technique



SAP Certified Technology Associate - System Administration (Oracle DB) with SAP NetWeaver 7.31

SAP Certified Support Consultant BusinessAll-in-One: Exam Code C_PXSUP_90

SAP Certified Support Consultant BusinessObjects: Exam Code C_BOSUP_90

SAP HANA 200 administration installation et HA250 migration HANA avec DMO



- Expert en Administration

SAP ECC, BI, Portail et stack JAVA, SCM, CRM, SRM, BPC, PI, Solution Manager, TDMS, SLD, SAP Gateway

SAP Business Object, Data Services

Base de donne : très bonne connaissances sur Oracle Connaissances sur SAP HANA et MS-SQL

OS: Windows, UNIX et Linux

eAcademy SAP NetWeaver Business Warehouse

Archivage, ALE, ABAP, CUA, autorisations SAP, ordonnanceur U$, TNG et Redwood



Relationnelles: Sens du dialogue et de l'écoute, recherche des besoins et attentes de l'interlocuteur, travail en équipe multidisciplinaire, coordination.



Management: Gestion de projet et de sous-traitance.











Mes compétences :

Chef de Projet technique