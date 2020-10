Nicolas MAGAUD

Enseignant-chercheur en informatique à l'Université de Strasbourg depuis 2005.



Mes recherches portent sur la formalisation des mathématiques et la fiabilité des logiciels dans des systèmes formels d'aide à la preuve tels que Coq . Les domaines d'applications sont la géométrie et l'arithmétique des ordinateurs (et notamment le calcul réel exact).



J'ai la responsabilité de plusieurs cours d'algorithmique et de programmation (Ocaml, C, C++ principalement) au niveau licence à l'Université de Strasbourg et en écoles d'ingénieurs (ENSIIE, ITII CNAM Alsace). J'enseigne la sémantique des langages de programmation, les preuves formelles et la démonstration interactive avec Coq au niveau master. En parallèle, j'interviens à l'IUT d'Informatique (Université de Strasbourg) dans des cours de systèmes et programmation système (Unix). Je suis également impliqué dans les enseignements du type "Projet Professionnel Personnalisé" où les étudiants réfléchissent à leur avenir professionnel en début de licence.



Du côté institutionnel, je suis vice-président de la commission pédagogique de l'UFR Mathématique-Informatique, co-responsable du master ILC (Ingénierie du Logiciel et des Connaissances), et correspondant des Relations Internationales pour le département d'informatique.



Parallèlement à mes activités professionnelles, je suis fortement impliqué dans la promotion et le développement des sports de nature en Alsace. Je suis président de l'association ASCPA Strasbourg (escalade, canoë-kayak, trail), secrétaire du comité départemental Montagne-Escalade (FFME) du Bas-Rhin.



Finalement, quand le temps le permet, j'aime bien participer à des trails. Derniers en date : La Saintélyon (décembre 2010), la Montagn'hard-57 (juillet 2011), le Défi des Seigneurs (avril 2012), Verbier (juillet 2012), la Montagn'hard-105 (juillet 2013), les Dents du Midi (septembre 2014).



Mes compétences :

Encadrement

Relationnel

Persévérance

Dynamisme

Nouvelles technologies

Attentif