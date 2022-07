A la recherche d'opportunités professionnelles, fort de six années d’expériences dans le secteur de l’informatique et de trois années en tant qu’administrateur systèmes et réseaux, j’ai eu l’opportunité de mettre en œuvre mes compétences pour l’amélioration du système d’information.



Mes compétences :

VBScript

TCP/IP

Powershell

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux

HTML

Microsoft Windows

Assistance utilisateurs

Maintenance

PCA/PRA

Monitoring