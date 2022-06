Nicolas MARTIN

Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par le domaine informatique. A 29 ans, diplômé d’une formation de niveau 3 de gestionnaire en maintenance et support informatique, je possède une expérience de sept ans dans diverses entreprises qui m’ont permis de développer mes connaissances, mon contact client ainsi que mon esprit d’équipe. Lors de mon expérience dans l’entreprise Canon j ai également pu acquérir des connaissances dans le domaine de la reprographie.



Actuellement, je suis à la recherche d’une entreprise dans la région lilloise qui me permettra de perfectionner mes connaissances à travers un emploi de technicien informatique.



Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qu'il vous plairait de connaître.

Cordialement, Nicolas



Mes compétences :

Cisco CCNA discovery 1 et 2

Dévellopement WEB / Serveur LAMP

Hardware (Tour)

Réseau TCP/IP

GNU Linux (Debian/Ubuntu)

Support utilisateur