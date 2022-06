Nicolas MARTIN

Fort d’une expérience réussie de plus de 8 ans de commercial auprès d’une clientèle de particuliers, j’ai également été à même de développer des compétences en gestion/ administration des ventes ainsi qu’en tant que manager d’équipe.



Désireux d’évoluer, je suis à la recherche d’un poste de directeur de magasin ou de responsable des ventes.



Mes qualités professionnelles (développement des ventes et gestion) et humaines (disponibilité, persévérance) seront des atouts



Motivé, je souhaite relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

manager des ventes

commercial

responsable commercial

vendeur

directeur commercial