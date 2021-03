Nicolas MAT

Accompagnant depuis plus de neuf ans des collectivités, des entreprises et des institutions, dans le cadre de leur projet de développement durable (en écologie industrielle et territoriale, en énergie/climat, etc.), j'ai également finalisé en 2015 une thèse de doctorat au sein de l'Ecole des Mines d'Alès, portant sur l'écologie industrielle et l'économie circulaire au sein des territoires portuaires.

Ce travail de recherche m'a permis de poursuivre et d'approfondir mes réflexions, réseaux et applications autour de ces thématiques, issues de nombreux travaux et projets antérieurs menés en tant qu'expert indépendant ou en partenariat aux niveaux national et international.

Dans la continuité de ces travaux et réflexions, mais en intégrant un caractère opérationnel plus fort, je prends en charge, à partir du 1er avril 2016, le poste de Secrétaire général-Chef de projet de l'association PIICTO (Plateforme Industrielle et d'Innovation de Caban-Tonkin) située à Fos-sur-Mer.