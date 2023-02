Nicolas MICHEL

J'ai 26 ans, Je suis passionné par les produits BRUN (Image et Son) GRIS (Multimédia) et BLANC (Électroménager) et j'ai des bonne connaissances de ces produits là et aussi la mode.



J'aime bien travailler en équipe, prendre des initiatives et de me fixer des objectifs à atteindre, je suis autonome et ambitieux.



Je suis souriant, toujours de bonne humeur, pour moi chaque problème a sa solution.



Je pratique le foot comme sport et je suis pour l' OM.



J'ai une Reconnaissance Travailleur Handicapé.



Mes compétences :

Vente

Gestion des stocks

Produits techniques

Electroménager

Merchandising, marchandisage

Relation clientèle