Nicolas MOINOT

Après plusieurs années en tant que développeur puis ingénieur dans diverses sociétés, je me lance en janvier 2006 dans l'indépendance où je propose aux entreprises mes services dans le développement WEB, multimédia et système Linux.



En juillet 2008, je pars avec ma compagne parcourir le monde pour un an. De pays en pays, d'escapade en escapade, de tour de roue en tour de roue (à vélo), un an se passe et notre tour du monde se termine ... nous rentrons en France.



Nous quittons notre région Lilloise pour débarquer dans celle de Nantes où je reprend mon activité d'indépendant.

Je me fais un nouveau réseau ainsi qu'une nouvelle corde à mon arc celle de la formation. Ainsi, je me déplace chez les particuliers ou les artisants.



Ouvert, mobile, je m'adapte facilement aux nouveaux environnements que je croise.



Mes compétences :

PHP

Linux

Prestashop

Mysql

HTML 5

Drupal

Symfony2

Laravel