Nicolas MONTESSUIT

Bonjour,



j'ai effectué des études de Mathématiques Pures puis de Sciences Cognitives et enfin de Linguistique & Informatique (Traitement Automatique du Langage).



1994 : Admissible Ecole Normale Superieure d'Ulm

1996 : Licence Mathématiques

1997 : Licence Linguistique & Informatique

1998 : Maîtrise Linguistique & Informatique (Paris 7)

2000 : DEA Linguistique & Informatique (Paris 7) abandonné pour

2002 : DEA Sciences Cognitives LIMSI/CNRS



Un accident (chute grave) a interrompu mes études mais j'ai maintenant regagné ma mobilité et tout mon punch. Je consacre mon temps libre à concevoir de nouveaux formalismes linguistiques, dont un qui permet de faire de la traduction automatique par "reconnaissance de motifs", et un autre qui permet de calculer la sémantique d'un mot ou d'un groupe de mots comme une formule émergeant d'un réseau d' "associations d'idées".



J'adore m'investir dans des projets de moyenne ou grande envergure, j'ai un très bon feeling et esprit d'équipe. Je suis ouvert à toute offre de carrière dans le domaine du TAL.