I am Nicolas NEGOCE, Correspondent for CCTVAfrica-VoxAfrica-IC Publications-TV5. I am based between Brazzaville & Lomé. In Brazzaville, I am in charge of ECAir' communication & PR. I am originally from Guadeloupe.



Mes compétences :

Journalism Editing Writing New Medias Televisi

Public relations

French

Media Production

Communication