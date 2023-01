Nicolas OSTRONZEC

15 ans d'expérience dans la vente en b to b

Evolution en tant que chef des ventes , directeur d'agence , directeur régional.

Passionné par la vente , le développement d'un réseau commercial , j'aime le challenge , atteindre mes objectifs , donner le meilleur de moi même et faire progresser mon équipe commerciale.



Mes compétences :

Organisation du travail

Management

Techniques de vente

One shot

Autonome et responsable

Communication

Responsable marketing

Administration des ventes